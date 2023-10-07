Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ve gayrimenkul satışlarına ilişkin önemli bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte, ilan sitelerine sahte ilanlar veren kişilere yüz bin liraya kadar cezai işlem uygulanıyor.

Bu karar, İlan sitelerindeki, araçlar ve gayrimenkulleri düşük fiyatlarla göstererek, kapora dolandırıcılığı yapanları, aynı şekilde bu ilan sitelerinde araçları ya da gayrimenkulleri fahiş fiyatla ilana koyup, piyasada dengesizliklere yol açan şahısları engellemeye yönelik olacak. Bu durum vergi veren, tabela parası veren, galerici esnafının da yüzünü güldürdü.

Galerici Esnafı Faruk Yağmur bu durumu aksu habere değerlendirdi.