TCK 220 ve 188. Maddeleri kapsamında “Silahlı Örgüt Kurma” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda büyük başarı elde edildi.

Yapılan operasyonda 7.888 adet sentetik hap, 24 Captagon hap, 3.39 gram metamfetamin, 6.68 gram esrar, 151.86 gram sentetik kannabinoid, 41.47 gram AMG maddesi, 1 adet bıçak, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 dolu kartuş ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini belirterek, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Kamuoyu, alınan bu başarılı sonuçlarla yetkililere teşekkürlerini iletti.