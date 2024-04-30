Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kamunun huzurunu temin etmek, yol kullanıcılarının karışmış olduğu trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla kent merkezinin birçok noktasında gece gündüz demeden denetimler yapılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları incelendiğinde araç hızını, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak ve geçiş önceliğine uymamaktan ve arkadan çarpma ihlalleri öne çıkmaktadır.

Meydana gelen trafik kazalarında sürücülerin en fazla hız kurallarına uymadığı gözlemlenirken, araç sürücülerimizin hız kurallarına uyması, buna bağlı olarak meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla şehir içi ve şehirlerarası yollarda sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri devam ediyor.