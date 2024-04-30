Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 1 Mayıs Çarşamba günü şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini belirterek dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 1 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. Akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. AKOM’dan yapılan açıklamada; herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.