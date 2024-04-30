Kahramanmaraş’ta tek taraflı yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A. A. idaresindeki 46 AAL 665 plakalı aracıyla Göksun’dan Elbistan istikametine seyir halindeyken Kötüre Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, toprak alana çarparak takla attı.
Kazada araçta bulunan E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, A. A. ve S. A. yaralandı.
Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt