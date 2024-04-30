Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu köyünde yaşayan bir vatandaş, tarlalarına zarar veren yabani hayvanları korkutmak için yaratıcı bir çözüm buldu.

Atık kıyafetleri ve farklı araç gereçler bir araya getirerek cansız mankenler üreten vatandaş, bu mankenleri tarlasının yerine yerleştirerek, bölgedeki hayvanların tarlaya yaklaşması engellendi.

Bölgedeki fotoğrafçılarında dikkatini çeken mankenler, fotoğrafları çekerek bu yaratıcı çözümü belgeledi. Vatandaşın geliştirdiği bu pratik çözüm, yabani hayvanlara verilen zararları önlemek için alternatif bir yöntem oldu.