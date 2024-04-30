Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sıra Gecesi etkinliği düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Renkli anlara sahne olan dinletide Grup Sıra; Maraş Güzeli Yarim, Urfalıyam Dağlıyam, Urfa'nın Etrafı, Garip Bir Kuştu Gönlüm, Merdo, Nemrudun Kızı, Dom Dom Kurşunu, Leylim Ley, Arguvanlım, Eşarbını Yan Bağlama gibi Anadolu’nun farklı yörelerinden nadide türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Yaklaşık 2 saat süren müzik şöleninde dinleyiciler, alkış ve telefonların ışıklarıyla ritim tuttu ve hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.