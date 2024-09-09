İl emniyet müdürlüğünce il genelinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 51 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 şahıs olmak üzere toplam 80 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilerek, 39 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında; 30,41 gr metamfetamin, 10,2 gr esrar, 249,03 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 566 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 206 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 77 araca abartı egzozdan, 403 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

İl emniyet müdürlüğünce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu