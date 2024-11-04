Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde birçok operasyonel faaliyet icra edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 6 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 82 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 47 şahıs İSE tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında;

99,42 gr Metamfetamin, 15,3 gr Esrar, 248,28 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1275 adet Sentetik Ecza, 8 adet ruhsatsız Tabanca ve 9 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 74 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 59 araca abartı egzozdan, 405 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.