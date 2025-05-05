Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 28 Nisan ile 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 4 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 13 şahıs olmak üzere toplam 99 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. bunlardan ,55’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyon ve denetimlerde çeşitli miktar ve türlerde yasaklı madde, 430 adet Sentetik Ecza, 5 adet ruhsatsız Tabanca ve 7 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirilmiştir.

Ayrıca, trafik ekipleri trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 123 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 97 araca abartı egzozdan, 498 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirilmiştir.