Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 92 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplamda 129 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 52 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 179,22 gram metamfetamin, 4290 adet sentetik ecza ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 46 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 14 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.