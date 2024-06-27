Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kasten Yaralama suçlarından toplam 26 yıl hapis cezası bulunan T.S., Hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan E.P. ve yine Hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.B. isimli şahıslar, emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ederken, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.

Bu başarılı operasyonlar, emniyet teşkilatının halkın güvenliği için gösterdiği çabanın bir göstergesi olarak takdirle karşılandı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt