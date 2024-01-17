Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri onlarca suçtan kaydı olan cezaevi firarisini kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş il Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde silahlı yağma, kapkaç, resmi belgede sahtecilik suçlarından otuz yıl 1 ay on sekiz hapis cezası olan cezaevi firarisi kırk beş yaşındaki Me. De, yakalandı. Cezaevi firarisi jandarmadaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca Halkın Huzur Ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalara Azim Ve Kararlılıkla Devam Edilmekte.