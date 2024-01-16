Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Öncülüğünde İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Vali Ünlüer Başkanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Kahramanmaraş İlinde Yapılan Yatırımlar Ve Koordinasyon Gerektiren Konular Hakkında Kurum Yetkililerince Bilgiler Paylaşıldı.

Ayrıca Yerel Yönetimlerin Kent Genelinde Yaptığı Projelere Yönelik Bir Sunumlarda Gerçekleştirdi.

Burada Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Çok Zor Bir Yılı Geride Bıraktıklarını Söyleyerek 2024 Yılında Kahramanmaraş’ı Yeniden İnşaa Etme Yolunda Çalışmaların Hız Kesmeden Devam Edeceğini İfade Etti.