Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Öncülüğünde İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 3. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Vali Ünlüer Başkanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Kahramanmaraş İlinde Yapılan Yatırımlar Ve Koordinasyon Gerektiren Konular Hakkında Kurum Yetkililerince Bilgiler Paylaşıldı.

Ayrıca Yerel Yönetimlerin Kent Genelinde Yaptığı Projelere Yönelik Bir Sunumlarda Gerçekleştirdi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Dsi Ve Kaski Müdürleri Kent Genelinde Yaşanan Su Sorunları Hakkında Bilgiler Vererek Konunun Çözüme Kavuşturulması İçin Çalışmaların Hız Kesmeden Devam Edeceğini İfade Etti.