Dulkadiroğlu ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden istişare yapmak üzere bir araya gelen Mimarlar odası toplantı yaparken artçı depreme yakalandı.



İl koordinasyon toplantısı Kahramanmaraş mimarlar odası başkanı Yunus Emre Kaçamaz başkanlığından yapıldı. Başkan Yunus Emre Kaçamaz, toplantıda konuşulan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Volkan Dalyan da vatandaşların deprem esnasın da sakin olmalarını istedi.

İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran da deprem de panikle yapılan hareketlerin kötü sonuçlar vereceğini söyledi.



Toplantı daha sonra hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardında son buldu.

