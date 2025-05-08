“Her Gün Yeniden Öğretmen Olmak” başlıklı söyleşide konuşan Müdür Baydur, mesleki heyecanın sürekliliği, öğretmenlikte vicdan ve sorumluluk bilinci, eğitimde idealizm ve yenilenmenin önemi gibi konulara vurgu yaptı.

Genç öğretmen adaylarına sahadan tecrübeler aktaran Baydur, “Öğretmenlik bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Her sabah sınıfa girerken yeniden öğretmen oluruz.” ifadelerini kullandı.

Programa KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğretmen adayı katılım sağladı.

Öğretmen adayları, söyleşide hem mesleki motivasyonlarını artıracak ilham verici anekdotlar dinledi hem de mesleki gelişimleri için değerli bilgiler edindi.

Program sonunda, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci tarafından İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’a günün anısına bir hediye takdim edildi.