VALİLİK KURULACAK

Öncelikle bir ilçenin il olmasıyla, bir ilçede olmayan kurumların açılmasını, bazı kurumların ise değişmesini gerektiriyor. Bir ilçe il statüsü aldığında ilk akla gelen Valilik. Öncelikle Valilik kurulacak. Akabinde bazı müdürlükler ise, ilçe statüsü değişerek il müdürlüğü statüsü kazanacak. Kurulacak ve statüsü değişecek kurumlar ise şu şekilde; İl Özel İdaresi, Göç İdaresi Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kurulurken, İnegöl’de ilçe statüsünde bulunan Nüfus Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, SGK Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Seçim Kurulu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüğü ise il müdürlüğü statüsü kazanacak.



PERSONEL SIKINTISI GİDERİLECEK

Yıllardır emniyet ve jandarma personeli başta olmak üzere kamu kurumlarında hissedilen personel eksikliği de il olmasıyla giderilecek. Kurulacak olan İl müdürlükleriyle yeni atanacak yüzlerce personel hem hizmet akışını hızlandırırken hem de sosyal ekonomik katkı sağlamış olacak.



BELEDİYENİN BÜTÇESİ NE OLACAK?

Özellikle yaşayan vatandaşlara fayda sağlayacak bir diğer konu ise belediye bütçesindeki artış. Belediyelerin gelirleri, öz gelirler, devlet yardımları, borçlanmalar, cezalar ve genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluşmakta. Toplam gelirleri içerisinde asıl önemli kalemi genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar oluşturmakta olup diğer gelirlerin oranı oldukça azdır. Buna göre genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından normal il belediyeleri yüzde 2.85 pay alır.



BÜYÜKŞEHİR’E PAY AKTARILMAYACAK

Büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına aktarılır. İlçelerin il olması halinde genel bütçeden alacağı payda artacak. Ayrıca Belediye bütçesinden Büyükşehir belediyesine de artık pay verilmeyecek.

BÜTÇE

Örneğin; İnegöl Belediyesi, 2023 yılı için tahmin edilen 683 milyon TL tutarındaki gider bütçesinin 2024 yılı için %5'lik bir artışla 717 milyon 150 bin TL ve 2025 yılı için tahmin edilen gider bütçesinin de yine 2024 yılına göre %5'lik bir artışla 753 milyon 7 bin 500 TL olduğu mecliste görüşülmüştü. İlçe belediyesinden İl Belediyesine geçecek olan İnegöl’ün bütçesi de katlanarak artacaktır.