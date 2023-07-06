TOKİ tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçesinde “İlk Evim İlk İşyerim Projesi" dahilinde inşa edilecek olan konutların hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı.

Depremden etkilenen illere öncelik verileceği açıklanarak 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının noter huzurunda çekilmeye başlanırken, bugün Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Bu kapsamda Elbistan’da inşa edilecek 19 dairenin ve Göksun’da inşa edilecek olan 69 konut, 200 hak sahibi arasında çekilen kura sonucu belirlendi.