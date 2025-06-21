Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için büyük gün geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15’te başladı.

Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılan sınava, 2 milyon 560 bin 649 aday katıldı. TYT oturumu, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilirken, sınavda 333 binden fazla görevli yer aldı.

Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi.