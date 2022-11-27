Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine üst düzey hareketlilik getiren İş İnsanı Mustafa Buluntu projeleriyle kent kamuoyunda ses getirmiş, üyelerinin teveccühü ile geçtiğimiz haftalarda ezici çoğunlukla seçimleri kazanmıştı.

Seçim sürecinin tamamlanıncaya kadar gerginlikten uzak sağduyulu açıklamalarıyla sürece büyük katkı sunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ilk ziyaretini Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavisini sürdüren Diriliş Haber Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkan Kiraz ’a yaptı.

Kahramanmaraş basın dünyasının sevilen isimlerinden Gazeteci Ali Erkan Kiraz bir süredir yakalandığı rahatsızlık nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Gazeteci Kiraz ile dostlukları olan Başkan Buluntu gazeteci arkadaşını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek moral verdi.

İş İnsanı Mehmet Beşen’in de katıldığı ziyarette Gazeteci Kiraz ile sohbet ederek moral ve motivasyon aşılayan KMTSO Başkanı Buluntu, Gazeteci dostu Ali Erkan Kiraz’ın bir an önce sağlığına kavuşarak tekrar basın camiasına sağlıklı bir şekilde döneceğine inandığını söyledi.