Daha önce 2016 yılında Onikişubat İdmanyurdu Spor Kulübü’nün kurucu başkanlığını üstlenen Yiyen, köklü spor kulüplerinde yöneticilik yapmış ve futbolun yanı sıra salon sporlarına da katkı sağlamıştır. Geçtiğimiz hafta sonu tescilli bir kulübü devralarak yeni bir futbol takımını sahaya çıkarma hazırlıkları yaptı.

1919 Eyüpsultanspor, yönetiminde futbolcu, antrenör ve spor tutkunlarının bulunduğu bir yapı ile sahalara U-18 Ligi ile adım atıyor. Kulüp, başlangıç olarak 9 ila 18 yaş arası gençlere futbol kursları sunmayı planlıyor ve yetenekli gençleri bünyesine katmayı hedefliyor.

Eflatun-Sarı ve Beyaz renkleriyle sahaya çıkacak olan 1919 Eyüpsultanspor, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği futbol ve diğer spor faaliyetlerine katılacak ve bu organizasyonların hazırlık ile eğitim çalışmalarını yürütecek.

“Bu Şehrin Taze Kanlara İhtiyacı Var!”

Yurt genelinde çok sayıda yeni kulüp kurulmasına dikkat çeken İlker Yiyen, yerel spor camiasını yakından takip ettiğini belirterek, “Çanta kulüplerin maalesef sadece isimsel kaldığını, birçoğunun yalnızca ismiyle var olduğunu düşünüyorum. Yeni kurulan kulüplerin ortaya çıkması beni memnun ediyor” açıklamasında bulundu. Kahramanmaraş’taki mevcut kulüplerin içindeki fikir ayrılıklarına dikkat çeken Yiyen, bu durumun yanlış olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Birçok kulüpte yöneticilik yapıyorum ve zamanla kurduğum kulüpleri devrediyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Şimdi 1919 Eyüpsultanspor hikayesini yazmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

Yiyen, “Amacımız şehrimizde yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sporun toplum hayatındaki önemi tartışılmaz. Hele ki Asrın felaketini yaşamış bir şehirde bu görevin ciddiyeti daha da artmıştır. Hazırlıklarımız tamam, en kısa zamanda sahalarda yerimizi alacağız. Futbolla yetinmeyecek, ilerleyen zamanlarda salon sporlarına da kapı aralayacağız” sözleriyle, spor camiasına olan bağlılığını vurguladı.

