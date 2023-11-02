Rüveyde Güneş İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisiyken öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla PTT AŞ'nin 2002'de düzenlediği kampanyaya katılan Yenice, 21 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılında ulaştırılmak üzere yazdığı mektubu teslim aldı.

Yenice, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okulda düzenlenen törende, öğretmeni Rüstem Budak, bazı sınıf arkadaşları ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Hayallerinden ve geleceğinden bahsettiği mektubu burada duygu dolu sözlerle okuyan Yenice, kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bugün devlet kurumlarında çalışıyorsak siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde, verdiğiniz bilgiler ışığında olmuştur. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Tören sonunda 21 yıl önce okulda görev yapan müdür Halil Ceylan, müdür yardımcısı Asım Tok ve öğretmen Budak'a teşekkür plaketi verildi.