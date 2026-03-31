Duruşmada Yeni Aşama: Savcı Mütalaasını Açıkladı

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasına ilişkin yürütülen davanın 13’üncü duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Toplamda 407 sanığın yargılandığı dosyada, 107 sanığın tutuklu bulunduğu belirtildi.

İddianamede Dikkat Çeken Detaylar

İddianamede yer alan örgüt şemasında, Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt elebaşı” olarak gösterildiği ifade edildi.

Ayrıca;

Murat Ongun

Fatih Keleş

Adem Soytekin

Ertan Yıldız

Hüseyin Gün

Murat Gülibrahimoğlu

isimlerinin “örgüt yöneticisi” olarak yer aldığı kaydedildi.

100 Sanık İçin Tutukluluğa Devam Talebi

Savcılık mütalaasında, tutuklu bulunan 100 sanığın tutukluluk halinin devamı istendi.

Bu talep, davanın seyrine ilişkin en kritik başlıklardan biri olarak öne çıktı.

7 Sanık İçin Tahliye İstendi

Savcı, bazı sanıklar için ise tahliye talebinde bulundu. Tahliyesi istenen isimler şöyle:

Sırrı Küçük

Fatih Yağcı

Evren Şiroğlu

Kadriye Kasapoğlu

Davut Bildik

Ali Üner

Ebubekir Akın

Mahkemenin bu talepler doğrultusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Gözler Mahkeme Kararında

Davanın ilerleyen aşamasında mahkemenin vereceği karar, hem sanıkların durumu hem de sürecin gidişatı açısından belirleyici olacak.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dava, siyasi ve hukuki boyutlarıyla gündemdeki yerini koruyor.