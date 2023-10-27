Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem öncesi yapımı tamamlanan, şehrin 20 yıllık hayali İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nın yoğunluğu her geçen gün artıyor.

Batı köylerinin yanı sıra yeni toplu konutlara da ulaşımı yarı yarıya kısaltan yeni köprüden günde 20 binin üzerinde araç geçiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi, şehrin en önemli ulaşım yatırımlarından biri haline geldi. Güncel maliyeti 500 Milyon TL’nin üzerinde olan yatırımla batı köylerine ulaşım yarı yarıya kısaldı.

Günde 20 binin üzerinde aracın geçtiği köprü ve bağlantı yolundan toplu konutların tamamlanmasıyla daha da fazla araç geçecek. İnşa edilen köprü ve bağlantı yolu ile yılda 300 Milyon TL’lik yakıt tasarrufu da sağlanıyor.

Tamamlanan yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Batı köylerimizde 50 binin üzerinde hemşehrimiz yaşıyor. Bölgeyi deprem öncesi yeni yerleşim alanı olarak belirlemiş ve bu projeyi ona uygun bir şekilde hayata geçirmiştik.

Deprem sonrası da bölgenin nüfusu her geçen gün artıyor. Şehrimizin uzun yıllar beklediği bir projeydi ve hamdolsun tamamladık. Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz yeni yol ve köprümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Kahramanmaraş için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.