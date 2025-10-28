Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili işbirliği anlaşması imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyerek toplam 44 Eurofighter Typhoon alınacağını, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.

Eurofighter Typhoon'un Özellikleri:

Eurofighter Typhoon 4.5 nesil savaş uçağı kategorisinde yer alıyor. Bu sınıf, uçağın sahip olduğu gelişmiş aviyonik sistemler, yüksek manevra kabiliyeti ve modern savaş teknolojilerine uyumuyla tanımlanıyor.

Uçağın kanat açıklığı 10,95 metre, boş ağırlığı 16.000 kilogram, azami kalkış ağırlığı ise 23.500 kilogram dır. 5.000 litrelik yakıt kapasitesi ve 60 kN itki gücüne sahip motorları sayesinde yüksek performans ve üstün manevra kabiliyeti sunar.

Typhoon, yüksek irtifada 2.495 km/s hıza, deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 km/s) hıza ulaşabilir. 65.000 feet (yaklaşık 2.900 km) menzili sayesinde uzun mesafeli görevlerde de etkili bir şekilde görev yapabilir.

Çevik yapısı, gelişmiş sensör sistemleri, elektronik harp yetenekleri ve yüksek durumsal farkındalığıyla Eurofighter Typhoon, günümüzün en gelişmiş hava üstünlük uçaklarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Hangi ülkeler kullanıyor?

Üretici ülkeler olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı; Avusturya, Katar, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkelere teslim edildi.

Türkiye, envanterinde bu savaş uçaklarından bulunduran 10. ülke olacak.

"Aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi"

Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından şunları kaydetti:

"Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum."

"İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak"

İngiltere Başbakanı Starmer, "(Türkiye-İngiltere) Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz." ifadesini kullanarak, İngiltere'nin Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildirdi. Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak." dedi.