İngiltere-İtalya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde oynanacak İngiltere-İtalya maçı 22 Temmuz Salı günü, saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, İsviçre'nin Cenevre Stadyumu’nda oynanacak ve Tabii ile TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Finalin Adı Gibi Mücadele: İngiltere-İtalya

İngiltere; disiplinli savunması, hızlı kanat oyuncuları ve topa hükmeden oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan İtalya, teknik kapasitesi yüksek futbolcuları ve güçlü takım oyunuyla bu zorlu eşleşmeye hazır. Her iki takım da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak ve en ufak bir hatanın telafisinin olmayacağı bir 90 dakika yaşanacak.

Muhtemel 11'ler

İngiltere: Hampton, Bronze, Williamson, Carter, Greenwood, Walsh, Stanway, Hemp, James, Toone, Russo
İtalya: Giuliani, Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Cantore, Bonansea, Girelli

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