14 Haziran tarihinde Almanya ile İskoçya arasında oynanan A Grubu maçıyla başlayan ve 51 müsabakanın yapıldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın finalinde Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ile Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakada kazanan 2-1'lik skorla İspanya oldu.

Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca oyuncular soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 47. dakikada Yamal'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti.

73. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bellingham'ın ceza sahası dışına pasında Cole Palmer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

86. dakikada sol kanattan Marc Cucurella'nın ceza sahasına ortasında Mikel Oyarzabal fileleri havalandırdı ve İspanya 2-1 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İspanya 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya rekor kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı.

Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı.

İspanya, bugün oynanan karşılaşmada ise İngiltere'yi yenerek tarihinde bu kupayı 4. kez elde ederek en fazla şampiyon olan ülke oldu.

Daha önce 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşmış 1984'te ise ikinciliği elde etmişti.