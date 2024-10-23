Kahramanmaraş'ta Milli Eğitim Caddesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı barınma alanında yangın çıktı. Milli Eğitim Caddesi'nde TOKİ inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangının, ilk incelemelerde, bir klimadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Olay yerine hızla intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara da sıçramasını önledi.

Olay sırasında dumandan etkilenen bazı işçiler için sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, dumandan etkilenenlere gerekli müdahaleyi yaparak sağlık durumlarını kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı bina, TOKİ inşaatlarında çalışanların konakladığı bir kamp olarak kullanıldı. Şu an çıkışın nedeni detaylı incelemelerle araştırılıyor.