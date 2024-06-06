Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.