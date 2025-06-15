Tam bu sırada devreye giren Latif Verimli, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getirerek Seval’in sınava girmesini sağladı. Olay anında büyük bir rahatlama yaşayan Seval ailesi, Latif Verimli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Latif Verimli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belgeyi aracımın sileceğine bırakmışlar. Ben de alıp hemen okula getirdim. İnşallah zamanında teslim almışlardır” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Fatih Seval, belgeler sayesinde sınavına tam zamanında girdi. Ailesi, sınav heyecanının yerini büyük bir minnettarlığa bıraktığını belirterek, Latif Verimli’nin bu örnek davranışının herkese ilham olması gerektiğini söyledi.