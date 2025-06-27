Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak yıldız futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha çıktı.

İNTER, TEKLİF YAPTI

Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter, Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcu için teklifin detayları yer almadı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO!

Barış Alper ile Almanya'dan Leipzig'in de ilgilendiği ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den de talipler olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın ise başarılı futbolcusu için talebinin 35 milyon euro olduğu yazıldı.

BARIŞ ALPER BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasraray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.