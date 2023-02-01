Elektronik eşyadan kıyafete, mobilyadan parfüme birçok ürünü artık mağazaya gidip almak yerine internet üzerinden sipariş ediyoruz. Bu tercihte farklı fiyatları karşılaştırabilmek kadar indirim ve kampanyaların da etkisi büyük.

Ancak internet üzerinden uygun fiyatlı alışveriş yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü uygun fiyata aldığınızı düşündüğünüz bir ürün sahte çıkabilir…

Müşterilerin sitelere duyduğu güvenle alışveriş yaptığını belirten Avukat …, bu risklere karşı e-ticaret platformlarının sorumluluk alması gerektiğinin altını çiziyor.