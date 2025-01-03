Son dönemde en sık karşılaşılan yöntemlerin başında kimlik avı (phishing) geliyor. Dolandırıcılar, sahte banka veya resmi kurum mesajları göndererek kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıca, sahte indirim kampanyalarıyla dikkat çeken sahte e-ticaret siteleri, çok sayıda insanın mağdur olmasına neden oluyor.

Uzmanlar, internet kullanıcılarını şu konularda uyarıyor:

Tanımadığınız veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın. Kimlik, kredi kartı veya banka bilgilerinizi paylaşmadan önce kaynağın doğruluğunu kontrol edin. Online alışverişlerde ve işlemlerde bilinen ve güvenilir siteleri kullanmaya özen gösterin.

İnterneti güvenle kullanmak için alınacak bu basit önlemler, dolandırıcılık girişimlerine karşı güçlü bir savunma oluşturabilir. Yetkililer, mağduriyetlerin önüne geçmek için farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekiyor.