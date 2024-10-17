Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

İlk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını kaydeden Yumaklı, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar'ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, farklı illerdeki 211 girişimcinin daha hayallerini gerçekleştirip, yaklaşık 4 milyar lira tutarında yatırımın ülkeye kazandırılacağını belirterek, "Bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.