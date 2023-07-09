Uludere ilçesinde yaşanan olayın ardından olay yerinden gelen korkunç kareler de geldi. 30 yaşındaki kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e ait olduğu belirlenene cesedin işkence gördüğü ortaya çıktı.

KIRSALDA KORKUNÇ MANZARA!

Olay dün akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait olduğu belirlendi.

VÜCUDUNDAKİ İZLER DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ayrıca Kilim'in vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi.

Kilim’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.