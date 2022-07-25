Terör örgütü DEAŞ, hain saldırılarına devam ediyor.
Irak'ın Diyala ve Selahaddin şehirlerine DEAŞ tarafından 2 ayrı saldırı düzenlendi.
314. Tugay'a yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Toplam 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Öte yandan El Seyit köyüne de düzenlenen saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.
Yapılan silahlı saldırılada toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Geniş çaplı operasyon başlatıldı
İHA'nın aktarımına göte; yetkililer, DEAŞ terör örgütünün saldırısında otomatik silahların kullanıldığını belirtti.
Saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.