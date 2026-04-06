Orta Doğu’da bir süredir devam eden çatışmalarda ateşkes beklentisi gündeme gelirken, İran’dan gelen açıklama süreci yeniden belirsizliğe sürükledi.

İran yönetimi, Pakistan tarafından iletilen ve ABD ile koordineli hazırlandığı belirtilen iki aşamalı ateşkes planını kabul etmedi.

“Geçici Değil Kalıcı Çözüm” Mesajı

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada, geçici bir ateşkese sıcak bakmadıklarını net bir şekilde ortaya koydu.

Açıklamada, “Geçici ateşkes değil savaşın sona ermesini istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İki Aşamalı Plan Neydi?

Pakistan’ın girişimiyle hazırlanan planın ilk aşamasında ateşkes, ikinci aşamasında ise kapsamlı bir anlaşma hedefleniyordu.

Planın içeriğinde;

İran’ın nükleer programına ilişkin adımlar atması

Yaptırımların kaldırılması

Dondurulan mali kaynakların serbest bırakılması

gibi kritik başlıklar yer alıyordu.

Gözler ABD’nin Atacağı Adımda

İran’ın teklifi reddetmesi sonrası gözler yeniden Donald Trump’ın açıklamalarına çevrildi.

ABD yönetimi, daha önce İran’a anlaşma için süre tanımış ve bu sürenin uzatıldığını duyurmuştu.

Bölgede Gerilim Tırmanıyor

Çatışmaların sürdüğü bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. İran’ın hava savunma sistemleriyle ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması gerilimi daha da artırdı.

ABD kaynakları ise olayın yaşandığını doğrularken, mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Hürmüz Boğazı Kritik Nokta

Tüm bu gelişmelerin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik önemini koruyor.

Ateşkesin sağlanamaması durumunda bölgedeki ekonomik ve siyasi risklerin daha da artabileceği değerlendiriliyor.