İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi.

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.

Reisi'nin naaşı, Tebriz'deki törenin ardından Tahran'a götürülürken İran Dini Lideri Hamaney cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.