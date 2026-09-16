Orta Doğu'da tansiyonu yeniden tırmandıracak flaş bir iddia ortaya atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın hemen yakınındaki Keşm Adası semalarında gece yarısı hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Gece Yarısı Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

Yapılan resmi açıklamaya göre, yerel saatle 02.29'da Keşm Adası semalarında tespit edilen ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracı (İHA), İran hava savunma sistemi tarafından hedef alınarak vuruldu. İran tarafı, bu olayın ardından düşürülen toplam MQ-9 tipi İHA sayısının 52'ye ulaştığını iddia etti.

Olayın hemen ardından İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde Keşm Adası açıklarından şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktararak iddiaları destekleyen ilk yerel raporları yayımlamıştı.

ABD Ordusundan Henüz Açıklama Gelmedi

Bölgede büyük yankı uyandıran olayla ilgili olarak ABD ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Washington yönetiminin iddiaları incelediği ve konuya ilişkin kısa süre içerisinde bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji ticaretinin kalbinin attığı kritik bir bölgede yaşanan bu gelişme, uluslararası kamuoyunda ve dış politika kulislerinde endişeyle takip ediliyor. Gözler şimdi ABD'den gelebilecek olası yanıta ve tarafların atacağı yeni adımlara çevrildi.