ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’la devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a neden “tüm gücüyle” saldırmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret etti.

Trump, “Bunu, seçimler nedeniyle istemiyorum.” ifadelerini kullanarak, savaşın seçimlerin ardından, hatta seçimlerden hemen önce sona erebileceğini savundu.

İran’ın mevcut durumda zor durumda olduğunu öne süren Trump, “Başları büyük belada.” değerlendirmesinde bulundu.

“Hala füzeleri var”

İran’ın füze kapasitesine ilişkin de konuşan Trump, ABD’nin İran’ın füzelerinin önemli bölümünü imha ettiğini ancak ülkenin halen füzelere sahip olduğunu söyledi.

Trump, “Büyük oranda yok ettik ama hala füzeleri var. Her zaman bir miktar füzeleri olacak.” dedi.

Trump: “Pişmanlığım yok”

İran’a yönelik politikasından dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını belirten Trump, aynı durumun yeniden yaşanması halinde yine aynı şekilde hareket edeceğini ifade etti.

Trump ayrıca İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, İran’ın nükleer silaha sahip olması durumunda ABD’nin Tahran yönetimine karşı çok daha farklı bir tutum sergilemek zorunda kalacağını savundu.