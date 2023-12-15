İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Beluc militanları, İran'ın güneydoğusundaki bir polis karakoluna saldırarak 11 güvenlik personelini öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı.

Devlet medyası, Ceyş el-Adl grubunun çok sayıda üyesinin de yoksul Sistan-Belucistan eyaletinin Rask kasabasında çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü ekledi.

Afganistan ve Pakistan sınırındaki eyalette Şii olan çoğu İranlının aksine ağırlıklı olarak Sünni Müslüman nüfus bulunuyor.

Uzun süredir güvenlik güçleri ile Sünni militanların yanı sıra uyuşturucu kaçakçıları arasında da sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Etnik azınlık Beluciler için daha fazla hak ve daha iyi yaşam koşulları istediğini söyleyen militan grup Ceyş el Adl, son yıllarda eyaletteki İran güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırının sorumluluğunu üstlendi.