İran, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat Operasyonu" gerçekleştirdi

Yüzden fazla mühimmat yüklü dron fırlattı. Seyir ve balistik füzelerle saldırdı.

İran'ın, Suriye'deki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen saldırıya misilleme yapması an meselesiydi.

Saatler 22:37'yi gösterdiğinde saldırı başladı. İran, İsrail'e yönelik yüzden fazla mühimmat yüklü dron fırlattı.

Seyir ve balistik füzeleriyle İsrail'i hedef aldı. Yaklaşık 3 saat sonra İsrail semalarında dronlar ve füzeler görüldü.



Tel Aviv'de patlama sesleri

Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken, gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu.

Dronların bir kısmının İsrail ve ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail, saldırılarda ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, 1 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"Bu, İran ile İsrail arasındaki bir mesele, ABD uzak durmalı"

Saldırıyla birlikte tansiyonun zirve yaptığı gecede İran ve İsrail'den de ardı ardına açıklamalar geldi.

İran Savunma Bakanı, İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını açan her ülkenin hedef alınacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı da meşru çıkarları korumak için daha fazla savunma önlemleri almakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği ise saldırının BM antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Bu, İran ile İsrail arasındaki bir mesele, ABD uzak durmalı" ifadesini kullandı.

İsrail'de ise savaş kabinesi acilen toplandı.

İran saldırılarının nasıl karşılanacağı masaya yatırıldı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "her türlü senaryoya hazırlıklıyız” açıklaması yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İsrail, İran saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Konseyin BUGÜN akşam saatlerinde toplanması bekleniyor.