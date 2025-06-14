İran’ın İsrail’e yönelik dün akşam başlattığı füze saldırıları, bu sabah saatlerinde de devam etti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Tel Aviv’in güneyini hedef alan sabah saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.

24 Saatte 6 Füze Saldırısı: Can Kaybı 3'e Yükseldi

Son 24 saat içinde İran tarafından İsrail’e gerçekleştirilen toplam 6 füze saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 91 oldu. İran-İsrail gerilimi tırmanırken, saldırıların kapsamı ve sıklığı bölgedeki tansiyonu ciddi ölçüde artırdı.

İsrail Ordusu Doğruladı: 15 Dakikada 3 Füze

İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzey, güney ve merkezine yönelik yeni füze saldırılarını doğruladı. İsrail basını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yalnızca 15 dakika içinde üç ayrı füze saldırısının gerçekleştiğini aktardı.

Tel Aviv’de Yıkım Havadan Görüntülendi

Yoğun saldırı altındaki başkent Tel Aviv’deki yıkım, sabah saatlerinde dronlarla havadan görüntülendi. Yerleşim bölgeleri, sivil binalar ve altyapılar füze saldırılarının hedefi oldu. İsrail makamları, saldırılara sert yanıt verileceğini açıkladı.

Bölgedeki Tansiyon Yükseliyor

İsrail’in olası karşılıkları ve İran’ın yeni hamleleriyle bölgede çatışma riskinin giderek arttığı değerlendiriliyor. Orta Doğu’daki gerilim, uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor.

Yoğun füze saldırısı altındaki başkentte yıkımın boyutu, günün aydınlanmasıyla havadan da görüntülendi.

Saldırıların hedefinde yerleşim bölgeleri ve bazı binalar yer aldı. İsrail, gelen saldırılara karşılık vereceğini belirtirken, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği değerlendiriliyor.