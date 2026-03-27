İran Devrim Muhafızları, küresel enerji ticaretinin en stratejik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir karar açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, belirli ülke ve limanlarla bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, özellikle “İsrail ve ABD ile bağlantılı” limanlara giden veya bu bölgelerden çıkan gemilerin, güzergâh fark etmeksizin boğazdan geçişinin yasaklandığı ifade edildi.

Üç Gemi Geri Döndürüldü

Devrim Muhafızları tarafından yapılan bilgilendirmede, sabah saatlerinde üç farklı ülkeye ait konteyner gemisinin boğazdan geçmeye çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, bu gemilerin belirlenen koridorları kullanmalarına rağmen uyarılar sonrası geri çekildiğini ve rotalarını değiştirmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

“Boğaz Açık” Açıklamalarına Yalanlama

İran tarafı, uluslararası kamuoyunda yer alan “Hürmüz Boğazı açık” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durumun fiili bir kapatma anlamına geldiği vurgulanarak, kontrolün tamamen İran güçlerinde olduğu mesajı verildi.

Sert Müdahale Uyarısı

İran Devrim Muhafızları, alınan karara rağmen geçiş yapmaya çalışan gemiler için açık bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, yasağı ihlal eden unsurlara karşı “sert ve doğrudan müdahale” yapılacağı belirtilerek tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret edildi.

Küresel Etkileri Merak Konusu

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir hat olarak biliniyor.

Uzmanlar, bölgedeki bu gelişmenin petrol fiyatlarından küresel ticarete kadar birçok alanda etkili olabileceğini değerlendiriyor.