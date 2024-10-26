İran Hava Savunma Karargâhı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

İsrail’den yapılan açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.