Deprem sonrasında birçok işyerinin faaliyetlerini durdurması, istihdamın azalmasına yol açtı.

Ancak, devlet destekleri, yerel yönetim girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Kahramanmaraşlı işletmeler, yeniden ayağa kalkma çabası içerisinde.

Sağlanan desteklerle birlikte, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdamı artırmaları hedefleniyor.

Konuyla ilgili konuşan İş insanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul "Biz ancak çalışarak iyileşebiliriz." dedi.

Ülkenin üretime ihtiyacının olduğunun altını çizen Kurtul, "Depremde çok ciddi yara aldık. Binalarımız, depolarımız yıkıldı. Biz bu şehirden ekmek yiyoruz. Bu şehirden kazandık ve bir yere gidemeyiz. Şehir dışına gidenleri geri kazanmak için konut probleminin acilen çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.