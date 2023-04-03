İl Seçim Kuruluna Başvuru Evraklarını Teslim Eden Şehrin Sevilen İsmi Mehmet Sabancı’ya Vatandaşlarda Eşlik Etti.

Burada Kendisini Destekleyenlere Seslenen Sabancı Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarına Vurgu Yaptı.