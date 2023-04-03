İl Seçim Kuruluna Başvuru Evraklarını Teslim Eden Şehrin Sevilen İsmi Mehmet Sabancı’ya Vatandaşlarda Eşlik Etti.
Burada Kendisini Destekleyenlere Seslenen Sabancı Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarına Vurgu Yaptı.
İl Seçim Kuruluna Başvuru Evraklarını Teslim Eden Şehrin Sevilen İsmi Mehmet Sabancı’ya Vatandaşlarda Eşlik Etti.
Burada Kendisini Destekleyenlere Seslenen Sabancı Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarına Vurgu Yaptı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P