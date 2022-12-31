Kervancıoğlu, “Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. 2022 yılını geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. ”dedi

İşte Kervancıoğlu’nun o mesajı:

“Alpedo – Kervan lezzet grubu olarak 2022 yılında güzel çalışmalara imza attık. Ekonomik sorunlara rağmen yatırımlarımızı durdurmadan sürdürdük ve bu yılda koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılı için de koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Devletimize ve milletimize yakışır projelerde yer almaya devam edeceğiz. Halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. 81 il gençlik buluşmalarına devam edeceğiz. İstihdam sayımızı artırarak devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüterek 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2023 yılının Ülkemize, Milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eder, Tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum.”