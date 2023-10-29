Aksaray'da dikkatsiz sürücü dehşet saçtı...
İş makinesi park halindeyken çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yakup Altınkaya (30) idaresindeki 42 YL 214 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol çalışması yapılan alana park edilen iş makinesine çarptı.
Sürücü hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Altınkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kontrolden çıktı
Kazayı gören bekçi Aytekin Kılıç, sürücünün yoldan çıkarak direk park halindeki iş makinesine arkadan çarptığını söyledi.Kaynak: Haber Merkezi